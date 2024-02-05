Общество 05 февраля 2024, 11:41 Цветовод Жашкова: в феврале на подоконнике можно посадить сельдерей и цветную капусту

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В конце зимы на подоконнике стоит посадить те культуры, у которых длительный период созревания. К ним относятся лук-порей, сельдерей и цветная капуста, сообщила председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, все эти растения лучше высадить после 14 февраля с увеличением светового дня. Чуть позже, в начале весны, стоит сделать рассаду для перцев и баклажанов. Еще позже, примерно к апрелю, можно начать высаживать помидоры, огурцы и белокочанную капусту.

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При этом Жашкова посоветовала не спешить с пересадкой растений в грунт. Важно дождаться периода, когда исчезнет риск возврата повторных заморозков, отметила она.