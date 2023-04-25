25 апреля 2023, 22:30
Цветовод Логинова рассказала, как самостоятельно пересадить комнатные растения
Цветовод Логинова посоветовала правильно подбирать горшок перед пересадкой растения
Перед тем, как пересаживать растение, стоит подобрать для него подходящий горшок. Такой информацией поделилась цветовод Виктория Логинова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, понять, необходимо ли пересаживать растение, можно по верхнему слою грунта. Если вода через него сразу попадает в поддон, то значит, что пришла пора выбирать новый горшок.
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Если у вас нет подходящего горшка для большого растения, то стоит удалить нижнюю часть корневой системы. В других случаях стоит выбирать горшок, который будет примерно на один-два пальца больше прежнего.
После пересадки растение стоит полить небольшим количеством воды.
Цветы
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