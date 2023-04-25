Общество 25 апреля 2023, 22:30 Цветовод Логинова рассказала, как самостоятельно пересадить комнатные растения Цветовод Логинова посоветовала правильно подбирать горшок перед пересадкой растения

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Перед тем, как пересаживать растение, стоит подобрать для него подходящий горшок. Такой информацией поделилась цветовод Виктория Логинова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, понять, необходимо ли пересаживать растение, можно по верхнему слою грунта. Если вода через него сразу попадает в поддон, то значит, что пришла пора выбирать новый горшок.

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Если у вас нет подходящего горшка для большого растения, то стоит удалить нижнюю часть корневой системы. В других случаях стоит выбирать горшок, который будет примерно на один-два пальца больше прежнего.

После пересадки растение стоит полить небольшим количеством воды.