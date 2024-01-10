Общество 10 января 2024, 18:07 Цветовод Гаврилина рассказала, что хвойные растения, купленные в магазине, необходимо обрабатывать акарицидами

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Член клуба цветоводов Москвы, хозяйка питомника цветущих и декоративных растений «Кантри Сад» Анастасия Гаврилина в беседе с сайтом newizv.ru рассказала, как заботиться о мини-елках в горшках, которые часто дарят на новогодние праздники.

Первым делом специалист обратила внимание на краску, которой продавцы покрывают растения. Лучше всего ее смыть простой водой, а те ветки, где краска окажется стойкой, аккуратно состричь ножницами, написали «Дни.ру».

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Хвойные растения, купленные в супермаркетах, стоит опрыскать акарицидами и инсектицидами, а затем поставить их подальше от комнатных цветов на неделю-две, чтобы не заразить их вредителями, добавила Гаврилина.