Цветочный магазин в Москве назвали «Точно даст». Оценили даже люди в возрасте

Маркетологи одного из цветочных магазинов столицы превзошли самих себя и назвали торговую точку «Точно даст». Пуритане негодуют, основной массе смешно, торговцы оправдываются. Внимание к себе привлекли — это главное.

Источник фото: https://www.instagram.com/tochnodast.ru/

«Точно даст» — фраза абсолютно недвусмысленная. Вывеска кричит, что если подарить девушке букет цветов, то секс ее ухажеру обеспечен. Продавцы настаивают на обратном.

«„Точно даст“ — здесь нет даже звучания никакого неприличного, дать можно что угодно — улыбку, внимание, благодарность. От покупателей был только позитив, даже у людей в возрасте. Я думаю, здесь нет перебора», — рассказал телеканалу «Москва 24» торговец этого магазина.

Журналисты канала повстречали возле магазина женщину, которая назвала вывеску возмутительной и посетовала, что теперь просто так цветы женщине подарить нельзя, только за секс.

Ранее стало известно, что все женщины смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Москве и Подмосковье 8 марта в честь праздника. Проехаться без билета можно будет на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, МЦК, МЦД и пригородных электричках. Акция не будет распространяться только на аэроэкспрессы.