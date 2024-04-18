Общество 18 апреля 2024, 17:07 Цветочный блогер Носова: не стоит помещать маленькое растение в большой горшок Freepik

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Многие считают, что чем больше горшок, тем свободнее и лучше чувствует себя растение. Однако это правило не работает, сообщила цветочный блогер Елена Носова телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, горшок подбирается по размеру корневой системы цветка. Если посадить маленькое растение в большой горшок, то земля вокруг него будет просто не освоена корнями и закиснет. Также адаптировать под конкретное растение нужно и грунт.

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Носова посоветовала перед покупкой цветка внимательно осмотреть его в магазине. У растения не должно быть черных кончиков, добавила она.