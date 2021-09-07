Цветочному бизнесу предложили предоставить льготы, как фермерам

Глава комитета Совфеда по аграрной политике Алексей Майоров предложил приравнять цветочный бизнес к сельскохозяйственному и оказать равную господдержку цветоводам. Об этом написала «Парламентская газета».

Майоров пояснил, что цветочное производство — это малый и средний бизнес, который, в отличие от других аграрных направлений, лишен государственной поддержки.

«Прежде всего, надо приравнять к сельскохозяйственной продукции все цветы, которые выращиваются в России. Здесь не нужны какие-то дополнительные поправки в законодательство, достаточно постановления правительства. И мы уже ведем диалог с коллегами из кабмина. Мне представляется это понятным и простым шагом. А альтернативой ему может стать разработка и принятие отдельной госпрограммы по поддержке наших цветоводов», — сказал сенатор.