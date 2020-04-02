Цветочники отправили букеты российским врачам

В компании рассказали, что «отправили запросы во все медицинские учреждения: военные госпитали ветеранов, детские поликлиники и больницы, кардиологические центры».

«Отправляли туда, где готовы были принять цветы. Цветочные композиции и букеты предназначались врачам в качестве благодарности», — пояснили в компании.