Цветочники отправили букеты российским врачам
Сеть цветочных магазинов отправила врачам цветы в знак благодарности. Подарки получили сотрудник клиник в Москве, Московской области, Пензе, Уфе, Саранске, Белгороде, Ульяновске и Воронеже. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
В компании рассказали, что «отправили запросы во все медицинские учреждения: военные госпитали ветеранов, детские поликлиники и больницы, кардиологические центры».
«Отправляли туда, где готовы были принять цветы. Цветочные композиции и букеты предназначались врачам в качестве благодарности», — пояснили в компании.