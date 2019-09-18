ЦУР выведет жизнь в Можайске на новый уровень. Жители заметят перемены

Московская область не стоит на одном месте. И Можайский городской округ в том числе. Например, в муниципалитете начал работу Центр управления регионом, в скором времени построят завод. О переменах в Можайске расскажет «360».

Все знаем — быстро решаем — не допускаем

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

В Можайске заработал Центр управления регионом (ЦУР). С помощью системы оперативно решаются проблемы местных жителей. На страже спокойствия жителей Можайска стоят 16 специалистов. Сейчас работа ЦУР организована по следующим блокам: жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, дороги, образование, здравоохранение.

«Можайск район довольно сложный. Очень много маленьких населенных пунктов, и в деревнях, конечно, много проблем. Где-то с доступностью, где-то еще. В пяти населенных пунктах у нас осталась еще плохая вода, которую мы исправим в следующей половине 2020 года. Но в целом люди чувствуют перемены, люди чувствуют преобразование», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Также сотрудники центра мониторят сообщения от пользователей в социальных сетях, контролируют работу муниципальных контрактов. Отвечают работники и за информацию в средствах массовой информации, чтобы жители были в курсе происходящего. В скором времени в ЦУР заработает единая диспетчерская служба для обращений граждан.

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Более того, сотрудники ЦУР могут связываться с начальниками или чиновниками того или итого ведомства. Так, местный жителей обратился в центр с вопросом о прививках. Сотрудник центра связался с главным врачом Можайской центральной больницы. Ответ быстрый и простой: вакцинацию скоро проведут. Жителей, разумеется, проинформируют.

Отличные условия рядом с домом

В Можайске вовсю идет строительство завода «Дорхан». На предприятии будут производить складские платформы, ворота, рольставни и многое другое. Кстати, завод буквально строит сам себя! «Дорхан» на 98% состоит из собственных комплектующих.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

За станками в основном молодые специалисты. Вакансии разобрали еще до открытия предприятия. Кто-то ради этого даже бросил работу в Москве.

«Здесь такая же зарплата как в Москве, такие же условия, зато рядом с домом», — поделился оператор станка Сергей Шмелев.

Инвесторы уверены: завод появился в Можайском городском округе практически чудом. А все благодаря выгодным в Подмосковье условиям для развития предпринимательства.

«Мы эту площадку искали долго. Площадка нам требовалась большая, а ее не так просто найти. И вот в Можайске нам выделили ее бесплатно, представляете? Мы ничего не платили, это очень важно для промышленности, бизнеса», — рассказал Александр Данилин, генеральный директор компании «Дорхан».

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Группа компаний «Дорхан» — российский производственный холдинг, головные предприятия которого находятся в Одинцове и Можайске. Количество сотрудников предприятия превышает 3,5 тысячи человек. В общий ассортимент продукции компании входит около 200 направлений.