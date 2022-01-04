Жителей двух российских регионов предупредили о погодном «цунами» на Рождество

В Поволжье и на Урале в ближайшие дни ожидается резкая смена погоды. Вместо сильных морозов придет оттепель. Это можно будет сравнить с погодным «цунами», рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Потепление, по словам специалиста, наступит 7 января. Оно будет кардинальным. Если еще 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге будут почти 30-градусные морозы, то на следующий день в столице Башкирии будет ноль, отметил он в беседе с URA.RU.

В Екатеринбурге и Челябинске столбики термометров могут показать даже +1 градус. Но при этом буквально через два дня ситуация поменяется.

«9 января в Екатеринбурге вновь -20. Такие неимоверные скачки температур, достаточно редко встречающиеся, также произойдут 8 января в Тюмени и Омске», — добавил эксперт.

Погодное «цунами», по его словам, вызовет приток теплого воздуха, который движется на европейскую часть России практически из центра Атлантического океана. В средней полосе страны из-за волны тепла ожидаются сильные осадки.

«В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады, мокрый снег», — уточнил Шувалов.

По его оценке, сугробы могут вырасти почти на восемь сантиметров. В Москве 6 января температура воздуха тоже поднимется, но менее заметно: с -10…-14 градусов до 0…+5, отметила «Газета.ru».