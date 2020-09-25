ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за несоблюдение масочного режима

ЦУМ заплатит более одного миллиона рублей из-за несоблюдения масочного режима. Такое заявление сделал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк Москвы.

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Немерюк добавил, что столичным предприятиям торговли выписали свыше 15 тысяч штрафов. Причина — несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Он также отметил, что рейды по торговым предприятиям в Москве продолжаются.

Ранее представитель администрации города говорил, что 43 предприятия торговли закрыли из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима.

В Москве 24 сентября выявили 1050 заболевших за сутки. Это максимальный показатель за последние несколько месяцев. Всего за время эпидемии заразились 280 408 человек.

В связи с этим принято решение вернуть офисных работников на удаленку. Также мэр Сергей Собянин попросил строго соблюдать масочный режим в общественных местах, а пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями без надобности не выходить на улицу.