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    25 сентября 2020, 09:12

    ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за несоблюдение масочного режима

    Наза Салех Захи

    ЦУМ заплатит более одного миллиона рублей из-за несоблюдения масочного режима. Такое заявление сделал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк Москвы.
    ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за несоблюдение масочного режима

    «Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

    Немерюк добавил, что столичным предприятиям торговли выписали свыше 15 тысяч штрафов. Причина — несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Он также отметил, что рейды по торговым предприятиям в Москве продолжаются.

    Ранее представитель администрации города говорил, что 43 предприятия торговли закрыли из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима.

    В Москве 24 сентября выявили 1050 заболевших за сутки. Это максимальный показатель за последние несколько месяцев. Всего за время эпидемии заразились 280 408 человек.

    В связи с этим принято решение вернуть офисных работников на удаленку. Также мэр Сергей Собянин попросил строго соблюдать масочный режим в общественных местах, а пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями без надобности не выходить на улицу.

    Новости SMI.FM