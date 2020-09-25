ЦУМ оштрафовали на 1 миллион рублей за несоблюдение масочного режима
«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».
Немерюк добавил, что столичным предприятиям торговли выписали свыше 15 тысяч штрафов. Причина — несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Он также отметил, что рейды по торговым предприятиям в Москве продолжаются.
Ранее представитель администрации города говорил, что 43 предприятия торговли закрыли из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима.
В Москве 24 сентября выявили 1050 заболевших за сутки. Это максимальный показатель за последние несколько месяцев. Всего за время эпидемии заразились 280 408 человек.
В связи с этим принято решение вернуть офисных работников на удаленку. Также мэр Сергей Собянин попросил строго соблюдать масочный режим в общественных местах, а пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями без надобности не выходить на улицу.