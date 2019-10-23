Цукерберг искренне ненавидит все русское. Специалисты рассказали, зачем Facebook пытается напасть на РФ

«Мы видим, что Россия, Иран и Китай используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы», — заявил Цукерберг.

Он добавил, что найденные в Fаcebook профили говорят о том, что Россия, Китай и Иран якобы «намерены проявить активность во время предстоящих выборов».

Накануне этого заявления Facebook заблокировал несколько якобы фейковых аккаунтов из России и Ирана, среди которых около 50 аккаунтов «российского происхождения» в Instagram. Как могли эти 50 человек повлиять на многомиллионную аудиторию США — остается загадкой.

Российские политики и специалисты прокомментировали эти бездоказательные заявления Цукерберга о якобы попытках России вмешательства в американские выборы через соцсети. Первой высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот вам и „фейк-ньюс в соцсетях“. Дешево и сердито», — заявила она на своей странице в Facebook.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, комментируя это, отметил, что этими обвинениями России во «вмешательстве» в предстоящие президентские выборы в США, Facebook хочет оправдаться за свои же нарушения законодательства РФ. Ранее Роскомнадзор предъявил претензии Facebook из-за политической рекламы в единый день голосования в РФ 8 сентября.

«Обычно подобные заявления (как то, что позволил себе Цукерберг) опираются на неопровержимые факты. Они предъявлены?» — задался вопросом Морозов. Конечно же, никаких доказательств вмешательства России снова не предъявили.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Цукерберг идет в фарватере деструктивной политики США в отношении России, Ирана и Китая.

«Обвинения со стороны Facebook и заявления о блокировке аккаунтов якобы из-за „вмешательства в выборы“ — очередное проявление „охоты на ведьм“ и цензуры в соцсетях», — заявил Слуцкий.

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, русофобский тренд, который уже давно прослеживается в Facebook, стал важной частью нынешней политики США. По словам Малькевича, очередным вбросом о якобы «вмешательстве» РФ в выборы в США Цукерберг хочет легитимировать антироссийскую направленность всей деятельности Facebook.

«Прессинг, который осуществляет детище Цукерберга по отношению к российским пользователям, сравним с кибертерроризмом. Под флагом борьбы с мнимым „вмешательством“ он внедряет на всех принадлежащих ему ресурсах — это и Facebook, и Twitter, и Instagram — жесточайшую идеологическую цензуру, направленную в первую очередь против России и ее граждан», — отмечает Малькевич.

По его мнению, Цукерберг «искренне и последовательно ненавидит все русское» и поэтому его проект вновь и вновь пытается напасть на РФ, используя провокацию и ложь.