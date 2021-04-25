ЦСКА назвал «неправильной информацией» принадлежность Антипова к клубу

В ЦСКА заявили, что хоккеист Кевин Антипов больше не играет за армейцев. Контракт с ним расторгли еще в 2016 году. Об этом «360» сообщили в пресс-службе клуба.

«В 2016 году он полгода пробыл в системе ЦСКА, после чего с ним был расторгнут контракт. Где он находился после, нам не известно», — отметили в пресс-службе.

Собеседник уточнил, что сейчас Антипову уже 26 лет, а значит, он «не может являться игроком молодежной команды ЦСКА или какой-то другой». Так подчеркнули, что другая информация является неправильной.

Ранее СМИ сообщили, что хоккеист Кевин Антипов написал заявление в полицию после избиения. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и ряд других тяжелых травм. Пол данным изданий, в нападении подозревают актера Александра Паля и двух его друзей. СМИ уточнили, что его уже задержали за избиение Антипова в центре Москвы.

Однако сам Паль эти слухи опроверг. Он уточнил, что впервые услышал про эту историю от журналистов, а также добавил, что сейчас находится на улице, а не в полиции.