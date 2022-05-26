ЦРПТ назвал продукт, который чаще других вызывает недоверие у россиян

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки, рассказали, что чаще всего российские граждане в приложении «Честный знак» проверяют молочную продукцию. Об этом сообщила «Газета.ru».

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что недоверие к молочным продуктам объяснимо, поскольку они относятся к скоропортящимся.

«Молочная продукция относится к скоропортящейся, а маркировка позволяет покупателю не только определить, может ли товар легально находиться в продаже, но и в удобном виде проверить его реальный срок годности», — объяснил Юсупов.

В приложении «Честный знак» можно получить данные о качестве товара, а также данные о качестве сырья, которое идет на его изготовление.

Помимо молочной продукции, в приложении россияне чаще всего проверяют обувь, одежду, лекарства и сигареты. К середине мая граждане сканировали более 83 миллионов товаров.