ЦОДД призвал наказать Элджея за пьяную езду

Рэпера Элджея, которого заподозрили в пьяной езде за рулем, нужно наказать по всей строгости закона, несмотря на его звездный статус. Об этом заявили в ЦОДД Москвы.

«Мы считаем, что водитель, несмотря на его звездный статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД. Такие вещи недопустимы на дорогах города, это должен осознавать каждый, и особенно те, которые взяли на себя ответственность перед большим количеством подписчиков в своих социальных сетях», — приводит текст сообщения Центра организации дорожного движения правительства Москвы столичный дептранс в Telegram.

Согласно заявлению, в ведомстве придерживаются политики нулевой терпимости в вопросах безопасности дорожного движения. Особенно это относится к тем, кто садится за руль после выпивки.

«Вождение в нетрезвом виде — это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, водитель в таком состоянии мог попасть в аварию, могли погибнуть люди», — подчеркнули в ЦОДД.

На днях Элджея остановили сотрудники ГИБДД. Как сообщил дептранс, за рулем он находился с признаками алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование певец отказался. СМИ писали, что он пытался откупиться от полиции крупной суммой. На Элджея составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».