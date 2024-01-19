Общество 19 января 2024, 13:13 ЦОДД: москвичей ждут затруднения на дорогах во второй половине дня

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Специалисты Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) предупредили местных жителей о затруднениях на проезжей части во второй половине дня. Об этом сообщил RT.

По данным организации, пробки могут возникнуть из-за погодных условий, низких скоростей и мелких ДТП. Еще одна причина — короткий рабочий день.

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Эксперты посоветовали использовать для передвижения метро или МЦК.