Общество 28 декабря 2023, 14:37 «ТСН24»: у большинства туляков Новый год ассоциируется с фильмами Леонида Гайдая

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Жители Тулы рассказали, что новогодние праздники у них ассоциируются с фильмами советского и российского режиссера Леонида Гайдая. Чаще всего туляки называли такие кинокартины как «Ирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет профессию», написала «ТСН24».

Среди других фильмов звучали «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Карнавальная ночь».

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Многие опрошенные также признались, что в Новый год любят пересматривать «Один дома» и фильмы про Гарри Поттера.