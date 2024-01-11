11 января 2024, 13:52
«ТСН24»: охотничьи и служебные породы собак не подойдут для семей с детьми
Врачи ветеринарной клиники «Друг» рассказали, каких собак лучше не заводить в семьях с детьми. Речь идет о служебных и охотничьих породах, сообщила «ТСН24».
Такие питомцы требуют объемного выгула, пояснили специалисты. Хозяину потребуется провести на улице два-три часа, чтобы четвероногий друг истратил всю энергию.
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По мнению ветеринаров, в квартире, где живет ребенок, лучше приютить пуделя, золотистого ретривера, лабрадора-ретривера или шпица.
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