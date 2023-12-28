Общество 28 декабря 2023, 14:38 «ТСН24»: формирование цен на поездки в такси объяснили балансом спроса и предложения

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В тульской компании-перевозчике рассказали, что формирование цен на поездки в такси объясняется балансом спроса и предложения здесь и сейчас. Об этом написала «ТСН24».

На цену обычно влияют дорожные и погодные условия, сезонные факторы, конкуренция. Представители бизнеса уверены, что фиксация цен и их государственное регулирование приведет к тому, что поездка просто не состоится.

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Ранее в Госдуме предложили ограничить стоимость пользования услугами такси во время неблагоприятных и экстремальных погодных условий.