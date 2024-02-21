21 февраля 2024, 15:59
«ТСН 24»: юридически кошки и собаки считаются имуществом, которое можно застраховать
Журналисты «ТСН 24» рассказали подробности процедуры страхования домашних питомцев. Теперь некоторые организации предлагают услугу по компенсации расходов, если питомец навредил кому-то или какому-то чужому имуществу.
Издание приводит пример, когда собака или кошка остались без присмотра и укусили человека, — этот ущерб будет возмещен страховой.
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Страховка предусматривает даже выплату на лечение, если питомцы подрались между собой. Однако это не распространяется на животных, которые участвовали в бегах, боях, охоте, охране или даже лабораторных опытах.
Животные
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