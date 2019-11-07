Цивилев: раненого киллером адвоката из Кемерова прооперировали

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о состоянии пережившего покушение сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервиса» Сергея Учителя. Глава региона поручил силовым ведомствам региона усилить борьбу с преступлениями.

«Вчера в центре Кемерово был ранен в грудь Сергей Учитель. Он прооперирован, его состояние хорошее, угрозы жизни нет», — сказал Цивилев. Его процитировал «Интерфакс».

Также глава региона отметил, что в последнее время в области произошло два громких преступления, которые связаны со стрельбой и гибелью людей. Местные жители признаются, что перестали себя чувствовать безопасно.

«Все обращаются с вопросом, у нас что, начался возврат в лихие 90-е годы?» — отметил Цивилев.

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В связи со сложившейся ситуацией он поручил Главному управлению МВД, управлению ФСБ и Росгвардии Кузбасса проверить лидеров и участников преступных группировок, собрать информацию о преступниках, которые занимаются изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Кроме того, он призвал жителей Кемеровской области сдать имеющееся у них оружие за вознаграждение.

Вечером 6 ноября неизвестный человек выстрелил в грудь Сергею Учителю, когда тот выходил из офиса. Нападавший пытался скрыться, но его задержал сотрудник охранно-конвойной службы УМВД по Кемерово и охранник офисного здания.

Очевидцы рассказали, что у киллера был пистолет с глушителем. Известно, что нападение совершил 53-летний уроженец Находки. Он прилетел в Кузбасс якобы для поиска работы и жил на съемной квартире.

Источники агентства заявили, что Учитель сейчас он находится в реанимации. По факту случившегося заведено уголовное дело о покушении на убийство.

«Отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых версия заказного убийства. В ходе осмотра места преступления обнаружены оружие и гильза, по ним будет проведена баллистическая экспертиза. Также установлено, что подозреваемый в течение нескольких часов ожидал потерпевшего на автостоянке», — сказано в сообщении региональной прокуратуры, которая взяла под контроль расследование этого дело.