Цивилев предложил рассказать молодежи о важности поправок в Конституцию в соцсетях

Цивилев подчеркнул, что люди должны понимать, что они выбирают, 22 апреля в день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Он подчеркнул, что необходимо понятным языком донести, что именно изменится благодаря поправкам.

«У нас идет определенная децентрализация из Москвы. Президент говорил на Форуме по местному самоуправлению, что нужно наполнить наши муниципалитеты бюджетом для того, чтобы была прямая демократия, прямая связь людей с властью на местах. Я думаю, что изменения в целом об этом», — отметил депутат.

Он призвал привлечь молодежь современными методами. Публикации в газетах он предложил заменить обсуждениями в социальных сетях.