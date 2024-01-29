29 января 2024, 13:58
Цитату осудившего СВО артиста разместили на школе Кисловодска
Цитату осудившего СВО Барышникова уберут со стены школы в Кисловодске
Власти Кисловодска уберут со стены местной хореографической школы цитату артиста Михаила Барышникова. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Моисеев.
Он отметил, что получил множество откликов в Сети после публикации репортажей о завершении строительства школы. Цитата Барышникова звучит так: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных, я стараюсь танцевать лучше самого себя».
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«Разбираюсь, что согласовывал цитату пусть и гениального человека, но который не поддерживает родную страну и бросил ее. Этому лицу, слова которого у нас цитируют, нужно встать с нашим президентом на защиту страны», — написал Моисеев.
Мэр города добавил, что уже поручил заменить цитату на высказывание настоящего патриота своей земли.
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