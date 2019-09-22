  • Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии

    22 сентября 2019, 16:58

    Дарья Бунякова

    Знамений артист балета Николай Цискаридзе уже много лет получает пенсию, но не знает точную сумму выплат. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».
    Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии

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    «Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они (журналисты — прим. ред.) знают, если я не знаю сколько она», — поделился артист.

    Затем он добавил, что на момент выхода на пенсию у него была самая большая выплата за всю историю Большого театра.

    «Ни один мой коллега не получал такую пенсию. Но и тогда это была не такая большая сумма. Им всем давали какие-то смешные деньги», — отметил Цискаридзе.

    Ранее СМИ писали, что артист балета получает ежемесячно по 12 тысяч рублей.

    Николаю Цискаридзе 45 лет. Сейчас он занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой. С 1992 по 2013 год Цискаридзе был солистом балета Большого театра и за годы своей работы стал Народным артистом России. Кроме того, он дважды становился лауреатом Государственной премии России и трижды получал театральную премию «Золотая маска».