Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии

Дружинин рассказал о ревности Цискаридзе к его жене Подробнее

«Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они (журналисты — прим. ред.) знают, если я не знаю сколько она», — поделился артист.

Затем он добавил, что на момент выхода на пенсию у него была самая большая выплата за всю историю Большого театра.

«Ни один мой коллега не получал такую пенсию. Но и тогда это была не такая большая сумма. Им всем давали какие-то смешные деньги», — отметил Цискаридзе.

Ранее СМИ писали, что артист балета получает ежемесячно по 12 тысяч рублей.

Николаю Цискаридзе 45 лет. Сейчас он занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой. С 1992 по 2013 год Цискаридзе был солистом балета Большого театра и за годы своей работы стал Народным артистом России. Кроме того, он дважды становился лауреатом Государственной премии России и трижды получал театральную премию «Золотая маска».