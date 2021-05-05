Цирковых животных решили отправлять на пенсию в крымский сафари-парк. К нему есть вопросы

Животных, выступающих в российских цирках, после завершения карьеры будут отправлять в крымский сафари-парк «Тайган». Соглашение с парком заключил Росгосцирк. Зоозащитники относятся к этому настороженно, поскольку к парку до этого были вопросы. Подробности — в материале «360».

«Пенсия» в Крыму

Росгосцирк, объединяющий 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей стране, подписал соглашение с сафари-парком «Тайган». Туда будут отправлять состарившихся цирковых животных.

Им обещают «своеобразную „пенсию“ в прекрасных условиях на юге нашей страны». Кто будет оплачивать перевозку и содержание дрессированных питомцев, Росгосцирк и «Тайган» не раскрывают.

Сейчас цирковые животные, завершив выступления, продолжают путешествовать со своими дрессировщиками. Либо их сдают в частные зоопарки, уточнили в Росгосцирке.

Первым совместным проектом с парком «Тайган» стало открытие на его территории «самого большого вольера для содержания слонов в России», добавили в государственной цирковой компании. В парке поселили слоних из циркового шоу «Большой варшавский цирк».

Вольер площадью более 4,5 гектара включает в себя озеро для купания слонов и смотровую площадку. На открытие приехали дрессировщики, глава Росгосцирка Сергей Беляков, а также телеведущая Арина Шарапова.

Арина Шарапова перерезает ленточку в вольер для слонов / группа «Парк львов „Тайган“» во «ВКонтакте»

Мнение зоозащитников

В общественной организации «Голоса за животных», которая выступает «за прекращение эксплуатации животных для получения пищи и одежды», заявили «360», что «настоящей заботой со стороны Росгосцирка был бы отказ от использования животных в развлекательных шоу».

Там призвали «не хвататься за пережитки прошлого, а развивать новые жанры искусства». Также в организации скептически относятся к сотрудничеству с сафари-парком, «вокруг которого было немало скандалов».

«Буквально в прошлом году все федеральные СМИ писали, как хищников там стравливали „ради развлечения посетителей“, из-за чего на владельца „Тайгана“ Зубкова даже жаловались в прокуратуру. Рады ли будут измученные представлениями и дрессурой животные такой „пенсии“, где на них продолжат делать деньги, — большой вопрос», — рассуждают любители животных.

В организации уверены, что Росгосцирк подписал соглашение о «пенсии» для животных ради пиара.

Мнение дрессировщика

Дрессировщик, бывший директор магнитогорского цирка Олег Хотим заявил «360», что «в принципе, идея очень хорошая и этот вопрос назрел уже очень давно».

«И если Росгосцирк решит вопрос с дожитием животных, в комфортных условиях, с хорошим уходом и питанием, то это будет просто отлично», — добавил собеседник.

«На сегодня альтернативы на самом деле практически нет. Почти все мои коллеги пытаются самостоятельно пристраивать животных, очень часто платят за это свои деньги и потом постоянно отслеживают судьбу своих подопечных. Есть и такие, кто оставляет их с собой, чтобы обеспечить дожитие в тех же условиях, в которых они жили», — пояснил артист.

Хотим считает, что проблемы с цирковыми животными есть, их нужно решать. И при этом гуманно относиться ко всем без исключения, «чтобы у животных была максимально комфортная жизнь».