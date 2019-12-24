Цирковые животные в России станут уходить на «пенсию»

Животных, которые выступают на цирковой арене, с 2020 года будут обеспечивать пожизненным содержанием. Также зверей-артистов запретят пичкать стимуляторами.

«Те животные, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях, должны обеспечиваться пожизненным содержанием. Это так называемые пенсии для цирковых животных», — заявил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Его слова приводит агентство «Москва».

Собеседник отметил, что со следующего года в России также запретят пичкать животных-артистов медицинскими препаратами, которые повышают «эффективность» их работы на арене. Эти стимуляторы на самом деле наносят вред. В дополнение к «пенсии» и запрету на препараты животных защитят в случае плохого содержания — их просто конфискуют у нерадивых владельцев.

Ранее генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин заявил, что цирк в России не сможет существовать без диких животных. По его словам, пока большинство россиян хотят видеть медведей, тигров и слонов на арене и ситуация не поменяется.