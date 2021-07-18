Цирковой медведь дважды напал на дрессировщиков в Кемеровской области. Видео

В Кемеровской области выступил цирк «Арлекин». Однако номер с медведем оказался не совсем удачный. В ходе него животное дважды напало на дрессировщиков. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.

Во время номера медведь вцепился в ногу циркачки. Она пыталась спокойно отойти от него, но животное не планировало отставать. В результате девушка упала. Тем не менее выступление продолжилось, сообщила группа в соцсети «Вконтакте» «Плохие новости».

В следующий раз, когда так же дрессировщица стала выполнять элементы с кольцом, медведь снова разозлился на нее. Он накинулся на нее, но рядом стоящие дрессировщики вовремя его остановили. Предварительно, травм никто не получил. В социальных сетях появилось видео с места события. Видно, что в зале особо никто не испугался поведению животного. Лица сотрудников цирка тоже были невозмутимы. Пока неясно, почему медведь агрессивно вел по отношению к дрессировщикам.

В середина июня на улицах Подмосковья заметили медведя. Специалисты считают, что он сбежал из частного зверинца. Сообщения о медведе поступали от жителей Мытищ.