Общество 12 августа 2023, 13:50 Циркового артиста Андрея Николаева экстренно госпитализировали — СМИ Mash: советского артиста цирка Андрея Николаева госпитализировали с желтухой Цирк Никулина / YouTube

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Советского артиста цирка Андрея Николаева доставили в одну из столичных клиник, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у него острую стадию механической желтухи. Ситуацию осложнил и выявленный ковид.

Авторы статьи уточнили, что исполнитель роли клоуна Андрюши находится под присмотром медиков. Они сообщили ему о необходимости проведения операции — от последствий желтухи избавиться в его случае можно лишь таким путем, однако Николаев наотрез отказался от проведения хирургического вмешательства.

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Источники добавили, что у народного артиста РСФСР выявили также ковид. Андрей Николаев — бывший наставник Аллы Пугачевой и Александра Буйнова. Он родился 27 марта 1938 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева. В 1969 году стал обладателем приза «Золотая Маска Грока».

В конце июля в больницу попал музыкант Гарик Сукачев. Его друг, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин сообщил, что госпитализированный чувствует себя хорошо.