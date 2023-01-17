Общество 17 января 2023, 14:21 Цирк в Краснодаре впервые закрыли на реконструкцию

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Состояние здания Краснодарского краевого цирка признали аварийным. В учреждении впервые проведут реконструкционные работы, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По данным RT, после реконструкции краевой цирк сможет стать событийной площадкой, которая будет отвечать всем современным запросам.

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Планируется, что в результате проведенных восстановительных работ краснодарский цирк сможет принимать до полутора тысяч гостей.

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