«Цирк устроили»: Куценко рассказал о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Во время съемок «милицейского кино» в Санкт-Петербурге задержали массовку в полицейской форме, которая вышла на Английскую набережную. Об этом рассказал актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram.
К актерам в полицейской форме подошли люди в штатском и заявили: «Верховный главнокомандующий, сказали, рядом, а вы цирк устроили». После этого всю массовку увезли. Задержали и актера Андрея Федорцова. По словам Куценко, он был в форме полковника и плащ-палатке. Актер рассказал эту историю своим подписчикам сквозь смех.
Федорцов рассказал «Фонтанке.ру», что его в отдел забирать не стали. В полицию попали трое его коллег.
«Всех отпустили. О протоколах пока не могу сказать», — заявил Федорцов и добавил, что съемочная команда приехала из Москвы. На площадке из Петербурга был только он. Этот казус произошел в день репетиции парада ко Дню Военно-морского флота России.