Цирк устроил представление с изможденными лисами в Миассе

Цирк устроил представление в Миассе с изможденными лисами. Номер шокировал зрителей. Люди обратились в полицию с просьбой провести проверку.

Видео представления появилось в паблике «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте». По словам зрителей, дрессировщица не обращала внимания на состояние лис, хотя те не могли удержаться на задних лапах и падали. Животные рычали, но женщина продолжала дергать их за цепь.

«Во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь», — рассказали очевидцы.

Руководитель цирка Сергей Мироненко попытался объяснить случившееся жарой, от которой страдали все.

«Была очень жаркая погода. Изможденные были лисы, артисты, собаки — все. 40 градусов, невыносимая жара. Животные, как и люди, на нее очень тяжело реагировали», — заявил он изданию «Подъем».

По словам Мироненко, лисицы полностью здоровы. А то, что они выглядят такими худыми, связано с периодом линьки.