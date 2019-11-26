Цирк Екатеринбурга решил сократить сотрудников

По информации издания, в настоящее время в цирке работают четыре осветителя, однако всех их планируют уволить.

«Нас убирают, потому что мы неугодны новому начальству: много разговариваем, возмущаемся и вообще мы за [экс-директора цирка Анатолия] Марчевского. Вместо нас будут брать людей с улицы, но не по трудовому договору, а по договору подряда, как для разовых работ», — отметил один из увольняемых

Осветители рассказали, что их принудили подписать соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Нарушившего договор уволят без промедления.

Ранее работы лишились все гардеробщики цирка в Екатеринбурге. Новый глава учреждения Тамара Бортникова сослалась на то, что они не подчинялись и плохо выполняли свои обязанности.

Изданию не удалось получить ее комментарий об увольнении осветителей.