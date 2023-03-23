Общество 23 марта 2023, 12:11 «Циклон весенних призов». Гости «Пятерочки» смогут получить ценные подарки за покупки ТС Пятерочка

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Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Циклон весенних призов». Гости магазина смогут поучаствовать в розыгрыше около трех тысяч разных подарков, в том числе цифровой и бытовой техники.

Призы за покупки

Акция «Циклон весенних призов» стартовала во всех магазинах «Пятерочка» и продлится до 23 апреля 2023 года. Каждый гость может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых подарочные карты на покупки в магазинах сети номиналом три тысячи рублей, а также сертификаты в салон красоты, магазины парфюмерии, спортивных товаров, электроники, товаров для детей и другие. Для этого необходимо зарегистрировать чеки на сайте actions.5ka.ru на общую сумму покупок не менее 1100 рублей, сделанных за одну неделю.

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Гости, которые в течение трех недель еженедельно регистрировали подобные чеки, смогут побороться за дополнительные призы — смартфоны. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

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За регистрацию первого чека на любую сумму покупок каждый гость получит гарантированный приз — промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» за один рубль и 1100 баллов на карту «Х5 Клуба». Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться робот-пылесос.

Подарки от партнеров

Пользователи сервиса экспресс-доставки также смогут испытать удачу. Каждую неделю среди онлайн-покупателей в рамках акции будет разыгрываться сертификат в магазин товаров для здорового сна.

В акции дополнительно предусмотрены еженедельные призы от партнеров. При наличии в чеке на любую сумму акционных товаров от Milka, Oreo, Global Village, «Ласка» или «Растишка» покупатели могут получить планшеты, умные часы, кофемашины, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой техники и многое другое.

«Пятерочка» дает всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. В итоге одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей на руки.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

Реклама. ООО «Агроторг». ИНН 7825706086. https://www.5ka.ru