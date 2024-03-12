Общество 12 марта 2024, 13:42 Циклон с ураганным ветром обрушится на восток России в ближайшие дни

Читать 360tv в

Погодные аномалии ожидают жителей восточной части России в ближайшие дни. На эти регионы обрушится циклон с ураганным ветром, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, на юг Камчатки, Курильские острова и север Сахалина надвигается мощный циклон с Японского моря. Там ожидается сильный ветер с порывами до 38 метров в секунду.

Реклама

Кроме того, неблагоприятная погода со снегопадом и гололедицей прогнозируется и на юге Западной Сибири, отметил Вильфанд.