12 марта 2024, 13:42
Циклон с ураганным ветром обрушится на восток России в ближайшие дни
Погодные аномалии ожидают жителей восточной части России в ближайшие дни. На эти регионы обрушится циклон с ураганным ветром, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.
По прогнозам синоптика, на юг Камчатки, Курильские острова и север Сахалина надвигается мощный циклон с Японского моря. Там ожидается сильный ветер с порывами до 38 метров в секунду.
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Кроме того, неблагоприятная погода со снегопадом и гололедицей прогнозируется и на юге Западной Сибири, отметил Вильфанд.
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