Общество 25 ноября 2023, 08:34 Циклон на Сахалине обернулся закрытием дороги Огоньки — Невельск Дорогу Огоньки — Невельск временно закрыли из-за циклона на Сахалине pxhere.com

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Из-за прохождения циклона на юге Сахалина начали закрывать дороги. Первые ограничения автомобильного движения ввели в Невельском районе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Главной причиной ограничений стали плохая видимость и образования снежных заносов. Поэтому 25 ноября дорогу Огоньки — Невельск закрыли для движения пассажирского транспорта. Кроме того, в регионе приостановили движение автобусов, следующих по маршруту № 518 Южно-Сахалинск — Невельск — Южно-Сахалинск.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для пассажирского автотранспорта», — указали в мэрии.

Местные власти призвали водителей быть крайне внимательными во время передвижения.

Ранее циклон в Приморье обернулся сходом грязевых масс на юге Сахалине. Оползень произошел на дороге Невельск — Холмск. Из-за этого движение на данном маршруте приостановили. Информации о пострадавших не поступало.