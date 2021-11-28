Циклон «Бенедикт» принесет в Центральную Россию сильнейшие дожди и аномальное тепло

В последние дни ноября на Центральную Россию обрушатся сильнейшие субтропические ливни. Причиной такого экстраординарного финала осени станет циклон «Бенедикт», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным специалиста, за ближайшие 48 часов этот циклон балканского происхождения преодолеет путь в две тысячи километров. В понедельник в Центральной России начнутся небольшие дожди, которые во вторник превратятся в ливни.

«Ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже +4…+6», — уточнил он у себя в Instagram.

Помимо этого, по прогнозу, будет побит и рекорд 2006 года, когда температура в ночное время была +4,4.

Во второй половине дня 30 ноября ожидается мокрый снег, вечером он будет очень интенсивным. За сутки в Москве может выпасть 30% от месячной нормы осадков.

«Ожидаемый ливень на базовой <…> столичной метеостанции по интенсивности может занять второе место за последние 73 года, уступая лишь 1952 году, когда метеорологи в этот день в осадкомере зафиксировали 25,4 миллиметра», — написал Тишковец.

Утром 30 ноября, по его данным, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление. По мнению эксперта, тут тоже может быть рекорд 1988 года, когда этот показатель составлял 718 миллиметров ртутного столба. В ночь на 1 декабря уже ожидается мороз до -1…-6, сильная гололедица.