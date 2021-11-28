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    28 ноября 2021, 15:31

    Циклон «Бенедикт» принесет в Центральную Россию сильнейшие дожди и аномальное тепло

    Ольга Назаркина

    В последние дни ноября на Центральную Россию обрушатся сильнейшие субтропические ливни. Причиной такого экстраординарного финала осени станет циклон «Бенедикт», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Циклон «Бенедикт» принесет в Центральную Россию сильнейшие дожди и аномальное тепло

    По данным специалиста, за ближайшие 48 часов этот циклон балканского происхождения преодолеет путь в две тысячи километров. В понедельник в Центральной России начнутся небольшие дожди, которые во вторник превратятся в ливни.

    «Ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже +4…+6», — уточнил он у себя в Instagram.

    Помимо этого, по прогнозу, будет побит и рекорд 2006 года, когда температура в ночное время была +4,4.

    Во второй половине дня 30 ноября ожидается мокрый снег, вечером он будет очень интенсивным. За сутки в Москве может выпасть 30% от месячной нормы осадков.

    «Ожидаемый ливень на базовой <…> столичной метеостанции по интенсивности может занять второе место за последние 73 года, уступая лишь 1952 году, когда метеорологи в этот день в осадкомере зафиксировали 25,4 миллиметра», — написал Тишковец.

    Утром 30 ноября, по его данным, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление. По мнению эксперта, тут тоже может быть рекорд 1988 года, когда этот показатель составлял 718 миллиметров ртутного столба. В ночь на 1 декабря уже ожидается мороз до -1…-6, сильная гололедица.