    20 марта 2020, 16:28

    ЦИК запустил сайт голосования по поправкам в Конституцию

    Андрей Иванов

    20 марта начал работать сайт Конституция2020.рф. У россиян есть месяц, чтобы детально изучить все предлагаемые поправки в основной закон страны перед общероссийским голосованием. Текст каждой из них в окончательной формулировке есть на портале.
    ЦИК запустил сайт голосования по поправкам в Конституцию

    Помимо самих поправок, на сайте есть подробнейшая информация по самому голосованию. Граждане могут узнать, какие документы взять с собой и как найти свой участок. Работает раздел «История Конституции», в котором есть справки об основном российском законе с 1905 года до наших дней.

    На сайте есть телефон горячей линии, по которому россияне могут позвонить в любое время и уточнить то, что их интересует по голосованию. На портале будут публиковать все новости по общероссийскому голосованию. Ранее ЦИК согласовал бюллетень для голосования по поправкам в российскую конституцию. Будет вопрос по существу: «Согласны ли вы с изменениями в основной закон России?» И два варианта ответа: «Да» и «Нет».

    Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, то его могут перенести на другой день.