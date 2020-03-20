ЦИК запустил сайт голосования по поправкам в Конституцию

Помимо самих поправок, на сайте есть подробнейшая информация по самому голосованию. Граждане могут узнать, какие документы взять с собой и как найти свой участок. Работает раздел «История Конституции», в котором есть справки об основном российском законе с 1905 года до наших дней.

На сайте есть телефон горячей линии, по которому россияне могут позвонить в любое время и уточнить то, что их интересует по голосованию. На портале будут публиковать все новости по общероссийскому голосованию. Ранее ЦИК согласовал бюллетень для голосования по поправкам в российскую конституцию. Будет вопрос по существу: «Согласны ли вы с изменениями в основной закон России?» И два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, то его могут перенести на другой день.