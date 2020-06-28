ЦИК зафиксировал 2 жалобы на принуждение к голосованию определенным образом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила всего два обращения с жалобами, что якобы граждан принуждают голосовать по поправкам к Конституции определенным образом. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ее слова приводятся на Telegram-канале избирательной комиссии.

«Есть всего два обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом», — отметила Памфилова.

Всего же поступило 115 жалоб о возможном принуждении и использовании административного ресурса, сообщил ТАСС.

По данным на 28 июня, в ЦИК получили 4870 обращений, связанных с проведением всероссийского голосования по поправкам к Конституции.

В интернете обсуждают отсутствие, «пусть и в единичных случаях», наблюдателей при проведении голосования, отметила Памфилова. По словам главы ЦИК, такое «абсолютно недопустимо». Поэтому она призвала обращаться в сообщество наблюдателей в случаях, когда на одном участке наблюдателей много, а на другом — нехватка.

«Мы заявили, что все процедуры, все виды голосования должны проходить с участием наблюдателей. Пожалуйста, коллеги, жестко эту норму выполняйте!» — заявила председатель ЦИК.

Помимо этого, россияне жалуются на то, что члены УИК не проверяют паспорта.

Ранее Памфилова призвала критиков голосования по Конституции пойти в наблюдатели. Она осудила тех, кто «ловит из-за угла», поскольку у них нет официальной информации.

За первые три дня голосования по поправкам к Конституции явка составила 28,46%.