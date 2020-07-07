ЦИК задумался над проведением многодневного голосования осенью

Осенние выборы в России могут провести в течение двух или трех дней. Такую возможность решили обсудить Центризбирком и региональные комиссии.

«Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. <…> Возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — привело РИА «Новости» слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

При этом она отметила, что проводить голосование в течение недели никто не будет. Такой марафон требует серьезных изменений правового, финансового и организационно-кадрового порядка. Организовать голосование на несколько дней можно, если будут работать наблюдатели, видеонаблюдение и другие условия контроля.

Кроме того, Памфилова сообщила, что на осенних выборах планируется запустить первые пилотные проекты, основывающиеся на научно-исследовательских работах.

«Опыт Москвы никуда не денется, лучшее из него возьмем. Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес и насколько это совпадет с нашими встречными предложениями», — отметила глава ЦИК.

Также специалисты будут развивать электронный вид голосования, который в будущем будет применяться по всей России. По словам Памфиловой, самым больным вопросом остается безопасность системы, поэтому над дистанционным голосованием предстоит серьезно поработать.