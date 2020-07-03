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    03 июля 2020, 11:37

    ЦИК утвердил итоги голосования. Поправки к Конституции одобрены

    Эля Данилюк

    ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам к Конституции, теперь они одобрены. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    Итоговый протокол по одобрению поправок подписан.

    «По завершении всех этапов проведения голосования можно сделать главный вывод — мы с вами справились с основными задачами, которые не раз обозначали в ходе кампании», — заявила председатель ЦИК.

    Согласно окончательному итогу голосования, за поправки проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%.

    По словам Эллы Памфиловой, голосование прошло справедливо, данные его достоверны, а легитимность — бесспорна.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал итоги голосования по поправкам триумфом доверия действующему президенту страны.

    Голосование об изменениях в основной закон страны в России проводили с 25 июня по 1 июля. Всего в мероприятии приняли участие 67,97% граждан страны.