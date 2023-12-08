Общество 08 декабря 2023, 11:59 ЦИК указал на рост общественного доверия к выборам Глава ЦИК Памфилова сообщила о росте общественного доверия к выборам на 15% РИА «Новости»

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Уровень общественного доверия к выборам в России вырос на 15%. Об этом на посвященном старту президентской кампании заседании сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«На 15% вырос уровень доверия в обществе к результатам выборов. Это доказывает, что мы идем в правильном направлении», — сказала она.

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В пятницу, 8 декабря, ЦИК проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов в России в 2024 году. Совет Федерации назначил проведение выборов на 17 марта 2024.

Памфилова подчеркивала, что ЦИК хорошо подготовился к процедуре, у комиссии есть много технических средств и инноваций, которые могут провести выборы.

Пресс-секретарь действующего главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что президент пока не делал заявлений о намерении баллотироваться на новый срок. Он призвал россиян набраться терпения.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла об историческом значении выборов в 2024 году и отмечала, что они определят курс развития России.