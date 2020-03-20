ЦИК согласовал бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

В бюллетене для голосования по изменениям в Конституцию будет всего один вопрос и два варианта ответа. ЦИК одобрил документ о порядке всероссийского голосования. Есть в нем и пункт о внешнем виде бюллетеня.

Как сообщило РИА «Новости», в самом бюллетене будет вопрос по существу: «Согласны ли вы с изменениями в основной закон России?» И два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от вариантов будут пустые квадраты, в которых граждане должны будут поставить свои отметки.

На лицевой стороне всех бюллетеней должны будут расписаться два члена участковой избирательной комиссии. Там же будет и печать комиссии. Количество, форма и текст бюллетеней на русском языке утвердят не позднее 21 марта. По решению региональных избирательных комиссий бюллетени могут печататься и на государственном языке субъекта.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Президент России Владимир Путин допустил, что голосование могут перенести, если ухудшится ситуация с пандемией коронавируса.