ЦИК РФ назвал «фейками» план запустить опрос о выносе Ленина из Мавзолея

Центризбирком РФ опроверг сообщения о якобы планируемом онлайн-голосовании на тему выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея. Замглавы ЦИК Николай Булаев назвал эти публикации «фейками».

Публикации, в которых говорилось, что ЦИК якобы в рамках тестирования системы онлайн-голосования планирует провести в апреле опрос россиян на тему выноса из Мавзолея тела вождя мирового пролетариата, ранее появились в ряде СМИ. Сообщения об этом также появились в Telegram-каналах, в них отмечалось, что речь идет о технологии голосования, которая будет применяться на выборах-2021.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что эта информация является ложной. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в комментарии ТАСС призвал авторов подобных материалов обращаться за официальными комментариями перед их публикацией:

«Конечно, это ложь. Кому надо вбрасывать такие фейки? Мне сложно понять», — сказал Булаев.

Он при этом назвал людей, которые занимаются дезинформацией, «фейкометами».

«Видимо, главное — придумать фейк, словить хайп, а дальше, хихикая, наблюдать за произведенным эффектом», — добавил он.

Мавзолей Ленина еще долго простоит на Красной площади как символ коммунизма и социализма. Такое мнение ранее высказал лидер партии «Коммунисты России», депутата Заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин.