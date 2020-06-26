ЦИК разработал алгоритм действий для поиска провокаторов
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции в целом защищено от двойного голосования благодаря «Мобильному избирателю». Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, сообщило РИА ФАН.
Эта система сконструирована так, что особых проблем быть не должно, уверен Булаев. Однако в случае возникновения неблагоприятных фактов представители ЦИК в любом случае найдут провокаторов перед днем голосования.
В ЦИК разработан алгоритм действий, позволяющий не учитывать результаты голосования по конкретному участку. Однако в таком случае страдают и те, кто добросовестно голосовал вместе с этим провокатором.
Ранее Булаев назвал итоги первого дня общероссийского голосования позитивными. Все избиркомы отработали в штатном режиме. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который проверил работу избирательных участков в Реутове, придерживается той же точки зрения. На тех участках соблюдаются все требования.