ЦИК разработал алгоритм действий для поиска провокаторов

Эта система сконструирована так, что особых проблем быть не должно, уверен Булаев. Однако в случае возникновения неблагоприятных фактов представители ЦИК в любом случае найдут провокаторов перед днем голосования.

В ЦИК разработан алгоритм действий, позволяющий не учитывать результаты голосования по конкретному участку. Однако в таком случае страдают и те, кто добросовестно голосовал вместе с этим провокатором.

Ранее Булаев назвал итоги первого дня общероссийского голосования позитивными. Все избиркомы отработали в штатном режиме. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который проверил работу избирательных участков в Реутове, придерживается той же точки зрения. На тех участках соблюдаются все требования.