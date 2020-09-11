ЦИК рассказал о явке при электронном голосовании

В пятницу ЦИК сообщил о высокой явке при электронном голосовании в трех регионах России. Среди них Москва, Курская и Ярославская область.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил в эфире канала «Россия 24», что электронное голосование довольно популярно среди избирателей.

«Явка очень высокая: в Москве она уже под 70% за несколько часов голосования, в Курской [области] — под 60%, в Ярославле — за 55%… Это очень высокая явка, она говорит о том, что людям очень удобно, они этим пользуются, и сама технология очень востребована», — заявил Булаев.

Дистанционно проголосовать могут жители Курской и Ярославской области с 11 по 13 сентября. Там проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. Также с 11 по 12 сентября электронным способом могут проголосовать москвичи на портале mos.ru, сообщает РИА «Новости». А 13 сентября можно будет отдать свой голос на избирательном участке.

Ранее Николай Булаев сообщил, что организовать электронное голосование по всей стране не так просто. По его словам, в будущем появится несколько систем дистанционного голосования.