Общество 22 января 2024, 21:01 ЦИК проверит подписи в поддержку Путина в течение 10 дней Представители Путина передали в ЦИК 95 коробок с подписями избирателей РИА «Новости»

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Пикетная кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвиженца на новый срок Владимира Путина завершилась. Представители кандидата передали в Центризбирком 95 коробок с подписями, сообщили в ЦИК РФ.

Рабочей группе Центральной избирательной комиссии отводится 10 дней для последующей проверки подписей.

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«Вначале мы оценим количество представленных подписных листов на предмет того, чтобы оно соответствовало заявленному. После этого будет проводиться процедура случайной выборки подписей, которые будут проходить проверку», — рассказал член ЦИК Константин Мазуревский.

В Центризбирком представили необходимое количество подписей в поддержку Путина, сообщила сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко.

«Поставить свою подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», — добавила она.

Избирательный штаб Владимира Путина заработал в Гостином Дворе 21 декабря. Первые подписные листы из Подмосковья привезли в ЦИК 30 декабря.