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    27 июля 2020, 13:18

    ЦИК предложил провести онлайн-голосование еще в двух регионах России

    Ксения Басырова

    Дополнительное голосование в онлайн-формате на выборах в Госдуму в 2020 году могут провести в двух регионах: в Курской и Ярославской областях. Такую инициативу обсуждают члены ЦИК на заседании 27 июля.

    «Будут использованы возможности портала Госуслуг, будут предоставлены возможности тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, проголосовать дистанционно, если у них такое желание будет», — рассказал на заседании заместитель председателя УИК Николай Булаев. Его слова приводит РИА «Новости».

    Точные списки избирателей можно будет получить с помощью портала Госуслуг. На настоящий момент на сайте зарегистрировано более 294 тысяч жителей Курской области и 295 жителей Ярославской области. Учетные записи сопоставят с данными системы ГАС «Выборы».

    Электронное голосование на дополнительных выборах в Госдуму продлится три дня: с 11 по 13 сентября. Для участие в нем нужно подать соответствующее заявление на сайте Госуслуг в период с 29 июля до 8 сентября.

    В этом году проголосовать онлайн по поправкам в Конституцию смогли жители Москвы и Нижегородской области. Эксперимент признали удачным.

    Новости SMI.FM