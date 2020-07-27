ЦИК предложил провести онлайн-голосование еще в двух регионах России

Дополнительное голосование в онлайн-формате на выборах в Госдуму в 2020 году могут провести в двух регионах: в Курской и Ярославской областях. Такую инициативу обсуждают члены ЦИК на заседании 27 июля.

«Будут использованы возможности портала Госуслуг, будут предоставлены возможности тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, проголосовать дистанционно, если у них такое желание будет», — рассказал на заседании заместитель председателя УИК Николай Булаев. Его слова приводит РИА «Новости».

Точные списки избирателей можно будет получить с помощью портала Госуслуг. На настоящий момент на сайте зарегистрировано более 294 тысяч жителей Курской области и 295 жителей Ярославской области. Учетные записи сопоставят с данными системы ГАС «Выборы».

Электронное голосование на дополнительных выборах в Госдуму продлится три дня: с 11 по 13 сентября. Для участие в нем нужно подать соответствующее заявление на сайте Госуслуг в период с 29 июля до 8 сентября.

В этом году проголосовать онлайн по поправкам в Конституцию смогли жители Москвы и Нижегородской области. Эксперимент признали удачным.