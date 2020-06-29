ЦИК пообещал наказание всем нарушителям голосования по поправкам к Конституции

За рубежом выявили случаи многократного голосования россиян по поправкам к Конституции. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что по каждому правонарушению будет разбирательство.

Подобную ситуацию зафиксировали в Израиле и Великобритании. Причем в первом случае россиянка призналась в содеянном. Она пришла на избирательные участки в Тель-Авиве и Хайфе.

«И заявляет, что еще голосовала дистанционно, а также была еще ее несовершенная дочь», — пояснил зампред ЦИК на заседании оперативного штаба.

Представитель Центризбиркома заметил, что поступок женщины попадает под санкции статьи 142 УК РФ. По ней предусмотрен штраф в размере порядка 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. Нарушительницу ждет судебное разбирательство.

«Мы создаем систему контроля, государство — систему наказания. Все [нарушители] будут наказаны», — заключил Николай Булаев.

Голосование по поправкам к Конституции началось с 25 июня. Главным днем, когда можно высказать свое мнение об изменениях в основной закон страны, станет 1 июля. Поправки вступят в силу только в случае одобрения их россиянами.