ЦИК пообещал ежедневно рассказывать о количестве проголосовавших по поправкам в Конституцию

Центризбирком РФ ежедневно, начиная с 25 июня, будет называть количество проголосовавших по закону о поправках в Конституцию. При этом окончательный результат озвучат, когда завершится подсчет 1 июля.

Во время прямой линии, организованной ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что ведомство собирается ежедневно информировать о числе проголосовавших по поправкам.

«ЦИК обнародовал обязательство, что каждый день по завершении голосования до дня голосования будет собираться информация о голосующих и в оперативном порядке доводиться до сведения общественности», — пояснила секретарь.

Затем в 20:00 1 июля после закрытия всех участков начнется подсчет голосов и уже после станут известны окончательные результаты.

Ранее Центризбирком дал рекомендации по соблюдению мер безопасности во время голосования, при условиях пандемии.