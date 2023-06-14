Общество 14 июня 2023, 11:52 ЦИК получил предложения от врио глав новых регионов России о выборах в сентябре Глава ЦИК Панфилова: власти новых регионов РФ направили предложения о проведении выборов РИА «Новости»

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Временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей направили в Центризбирком предложения о проведении в регионах выборов в сентябре. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, написал ТАСС.

По ее словам, эти предложения уже получили. Она добавила, что к настоящему моменту на выборы глав регионов выдвинулись 15 кандидатов. Само голосование пройдет 10 сентября в 21 российском субъекте.

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Власти Донецкой Народной Республики заявляли о готовности к проведению выборов в единый день голосования. По словам депутата регионального парламента Елены Шишкиной, в республике уже сформировали территориальные избирательные комиссии. Она добавила, что голосование пройдет на высоком уровне, поскольку в ДНР есть опыт проведения референдумов и праймериз.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет четырем новым российским регионам устанавливать особенности проведения выборов. В частности, участки могут находиться за пределами этих регионов, а люди могут использовать любой документ, заменяющий паспорт.