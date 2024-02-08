Общество 08 февраля 2024, 13:02 ЦИК отказался регистрировать Малинковича кандидатом на пост президента России РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия отказала Сергею Малинковичу в регистрации в качестве кандидата на выборах российского президента. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании рассказала, что решение приняли единогласно.

«Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутому политической партией „Политическая партия Коммунисты России“», — сказала она.

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Заседание Центральной избирательной комиссии провели 8 февраля. Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей. ЦИК признал недействительными почти 8980 голосов в поддержку Сергея Малинковича.

Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде 28 декабря. Политик заявил, что его команда уже подготовила программу, которую он представит избирателям во время сбора подписей. Одной из задач он назвал «победоносное завершение спецоперации».